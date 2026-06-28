AGENDA · Angers
Visite libre du musée du Bon Pasteur, Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur · Angers
Informations pratiques
Visite libre du musée du Bon Pasteur 19 et 20 septembre Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Musée dédié à l’histoire et la mission de la congrégation.
Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 37 59 49
Musée dédié à l’histoire et la mission de la congrégation.
© Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
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