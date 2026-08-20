Visite libre du musée du Mont-Blanc, Musée Alpin, Chamonix-Mont-Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Musée Alpin · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Visite libre du musée du Mont-Blanc 19 et 20 septembre Musée Alpin Haute-Savoie
Entrée libre dans la limite de la capacité d’accueil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le musée du Mont-Blanc conserve une collection de près de 18 000 pièces qui couvre la période allant de la fin du 18e siècle au début du 21e siècle évoquant l’histoire du territoire de la vallée de Chamonix et ses évolutions.
L’exposition permanente propose trois thématiques principales :
• Adaptations : histoire du territoire du Mont-Blanc
• Exploits : l’alpinisme sur le territoire du Mont-Blanc
• Paysages : regards d’artistes sur le territoire du Mont Blanc
Ancien musée Alpin, il a été entièrement réaménagé de 2021 à 2026 par la Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc et ses partenaires.
Musée Alpin 89 Avenue Michel Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, France Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33450552946 https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/demarches/culture-et-patrimoine/musee-du-mont-blanc/ Le musée du Mont-Blanc conserve une collection de près de 18 000 pièces qui couvre la période allant de la fin du 18e siècle au début du 21e siècle évoquant l’histoire du territoire de la vallée de Chamonix et ses évolutions. L’exposition permanente propose trois thématiques principales :
Adaptations : histoire du territoire du Mont-Blanc
Exploits : l’alpinisme sur le territoire du Mont-Blanc
Paysages : regards d’artistes sur le territoire du Mont Blanc
Le musée du Mont-Blanc conserve une collection de près de 18 000 pièces qui couvre la période allant de la fin du 18e siècle au début du 21e siècle évoquant l’histoire du territoire de la vallée de …
©Alexandre Juillet
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