Visite libre du Musée historique, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Visite libre du Musée historique 19 et 20 septembre Musée historique de la ville de Strasbourg Bas-Rhin

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des collections permanentes du Musée Historique de la Ville de Strasbourg.

Musée historique de la ville de Strasbourg 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Cathédrale Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu Le musée est installé dans le bâtiment de l’ancienne Grande Boucherie (1586-1588), possédant cinq niveaux dont trois de combles. Il comprend un corps central et deux ailes, ainsi qu’un escalier à vis datant de 1588. Ses structures intimes sont en bois : colonnes de soutènement en chêne, planches en sapin. Ses riches collections égrènent le fil du temps : maquettes, peintures et arts graphiques, armes et uniformes militaires ou objets de la vie quotidienne.

Visite libre des collections permanentes du Musée Historique de la Ville de Strasbourg

© Musées de Strasbourg