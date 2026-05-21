Visite libre du Musée jouet de Colmar, Musée du jouet, Colmar

Informations pratiques

Visite libre du Musée jouet de Colmar 19 et 20 septembre Musée du jouet Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée ouvre gratuitement ses portes du samedi au dimanche pour les Journées européennes du patrimoine 2026.

Au fil des thématiques, laissez-vous surprendre par une collection de jouets du XIXe siècle à nos jours. Les collections, exposées sur trois niveaux, traversent les générations : les jouets anciens dialoguent avec les jouets cultes comme la poupée Barbie© ou le jeu Meccano©.

Chevaux de bois et petits soldats croisent les jouets robots et les jeux vidéos, dans un panorama vivant, révélant l’histoire, les technologies et les modes de vie à travers le temps.

L’occasion aussi de voyager dans le temps avec l’exposition temporaire «4026 Des jouets éternels ?» qui regroupe une étrange découverte de jouets venus du futur avec leurs correspondances de jouets d’hier et d’aujourd’hui. Une énigme persiste pour l’un d’entre eux, saurez-vous identifier le jouet mystère ?

Musée du jouet 40 rue Vauban, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est https://www.museejouet.com/fr/ https://www.instagram.com/museejouetcolmar/;https://www.facebook.com/museedujouet.colmar Le musée présente une collection de jouets, du XIXe siècle à nos jours, qui en disent long sur l’évolution de notre société.

Sur trois niveaux, les univers se confondent ; jouets anciens côtoyant personnages de dessins animés ; ours anciens aux premières Barbie en passant par les jeux vidéo, les Playmobil, les modèles réduits, les robots ou les petits trains. Les jouets et jeux exposés proviennent du monde entier et appartiennent à différentes générations d’enfants. Curiosité du musée, un réseau de trains s’étend sur l’ensemble du deuxième étage.

Le musée renouvelle régulièrement ses vitrines et présente ainsi plus de 1000 jouets qui sont répartis sur 3 niveaux de visite. Les collections sont largement documentées et proposent une plongée dans différents univers et époques.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mis à disposition pour s’amuser au musée !

Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autour d’une thématique dédiée.

Le musée ouvre gratuitement ses portes du samedi au dimanche pour les Journées européennes du patrimoine 2026.

©Musée du jouet