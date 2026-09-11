Visite libre du Musée Lapidaire, Musée Lapidaire, Avignon

Informations pratiques

Visite libre du Musée Lapidaire 19 et 20 septembre Musée Lapidaire Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi et dimanche

Plongez dans 2 000 ans d’histoire au cœur d’un joyau de l’architecture baroque ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Lapidaire ouvre ses portes pour des visites libres exceptionnelles.

Découvrez :

-Des trésors antiques : reliefs funéraires grecs, vases attiques, sculptures romaines, et même une statue monumentale issue de la collection du cardinal de Richelieu !

-Des pièces rares de la Gaule romaine, comme la célèbre Tarasque de Noves ou le guerrier de Mondragon.

-Un écrin baroque unique, où chaque détail architectural raconte une histoire.

Le saviez-vous ? Ce musée, installé dans une ancienne chapelle des Jésuites, abrite des œuvres collectées depuis le XVIIIe siècle, dont certaines proviennent du cabinet de curiosités d’Esprit Calvet.

Musée Lapidaire 27 Rue de la République, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490857538 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/musee-lapidaire C’est au sein de l’ancienne chapelle du collège des Jésuites sur l’axe principal d’Avignon, que sont conservées depuis 1933, les œuvres antiques, présentées jusqu’alors dans la salle du Moyen-Age et la Cour d’Honneur du Musée Calvet. Ce fleuron de l’architecture baroque est l’œuvre de deux grands architectes, Étienne Martellange et François des Royers de la Valfenière.

La construction a débuté en 1620 et 1655, date de la consécration. Si le plan de l’édifice est d’une grande sobriété, l’aspect de la frise au dessus des tribunes, frappe par sa richesse plastique et ce foisonnement témoigne d’une reprise du décor, intervenue dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au dimanche.

C’est au sein de l’ancienne chapelle du collège des Jésuites sur l’axe principal d’Avignon, que sont conservées depuis 1933, les œuvres antiques, présentées jusqu’alors dans la salle du Moyen-Age et …

©Archives Municipales d’Avignon