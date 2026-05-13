Visite libre du Musée Lumière, Musée Lumière, Lyon

Visite libre du Musée Lumière Samedi 23 mai, 19h00 Musée Lumière Métropole de Lyon

4€, gratuit pour les – de 12 ans, city card acceptée. Accès dans la limite de la jauge maximale d’accueil du Musée. Afin de vous accueillir au mieux, des files d’attentes pourront être organisées à l’intérieur et/ou à l’extérieur du bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit Européennes des Musées, découvrez le Musée Lumière dédié au Cinématographe et à l’histoire de la famille Lumière en nocturne !

Une équipe de médiateurs passionnés (médiation volante) vous accompagneront dans votre visite avec des anecdotes passionnantes autour des différentes créations techniques de Louis et Auguste Lumière au sein même de la Villa où la famille Lumière a vécu.

Vous explorerez le processus de l’invention du cinéma à travers des objets d’époque du pré-cinéma, des premiers tournages dans le monde entier à l’exploitation des films Lumière.

Le Musée Lumière n’est pas un musée municipal, une participation unique de 4€ est appliquée afin de soutenir cette ouverture exceptionnelle.

Musée Lumière 25 rue du Premier-Film, 69008 Lyon Lyon 69008 Lyon 8e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 78 18 95 http://www.institut-lumiere.org Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h30

À l’occasion de la Nuit Européennes des Musées, découvrez le Musée Lumière dédié au Cinématographe et à l’histoire de la famille Lumière en nocturne !

© Institut Lumière / Photo Olivier Chassignole