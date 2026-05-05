Visite libre du musée, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Chasse et de la Nature Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour cette soirée exceptionnelle, le musée de de la Chasse et de la Nature ouvre les portes de ses collections permanentes ainsi que de son exposition temporaire Une hirondelle ne fait pas le printemps dédiée à l’artiste Annette Messager.

Une occasion immanquable de (re)découvrir ce grand cabinet de curiosités niché dans un hôtel particulier en plein coeur du Marais.

Musée de la Chasse et de la Nature 62 Rue des Archives, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 0153019240 https://www.chassenature.org [{« link »: « https://www.chassenature.org/expositions/une-hirondelle-ne-fait-pas-le-printemps »}] Collection d’anciennes armes de chasse, oeuvres de peintres animaliers des XVIIe et XVIIIe, art contemporain explorant les rapports de l’homme à la nature

Visite libre

©Marc Domage – Musée de la Chasse et de la Nature