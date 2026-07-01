Visite libre du musée, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine · Rouen
Informations pratiques
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre des 9 salles de collections permanentes : apothicairerie, cabinet de curiosités, chambre natale de Gustave Flaubert. Venez découvrir des collections uniques et curieuses : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du 18e siècle, plumes, encriers et manuscrit de Gustave Flaubert. Livret jeu pour les enfants.
Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.
Visite libre des 9 salles de collections permanentes : apothicairerie, cabinet de curiosités, chambre natale de Gustave Flaubert. Venez découvrir des collections uniques et curieuses : lit de malades…
© Bruno Maurey Métropole Rouen Normandie
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