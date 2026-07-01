Visite libre du Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg

Informations pratiques

Visite libre du Musée Tomi Ungerer 19 et 20 septembre Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration Bas-Rhin

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des collections permanentes du Musée Tomi Ungerer situé dans la Villa Greiner.

Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration 2 Avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985153 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer La collection du musée a été créée en 1975. Elle a été enrichie par plusieurs donations de Tomi Ungerer (la dernière en 2008). Elle compte aujourd’hui 14.000 dessins de Tomi Ungerer, 3.500 jouets de sa collection, 1.600 dessins d’autres illustrateurs, ainsi qu’une bibliothèque. Tramway Station Place de la République-Musée Tomi Ungerer

Visite libre des collections permanentes du Musée Tomi Ungerer situé dans la Villa Greiner

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