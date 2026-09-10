Visite libre du palais de justice, Palais de justice – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Visite libre du palais de justice Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palais de justice – Quimper Finistère

Munissez-vous obligatoirement d’une pièce d’identité pour le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Beaucoup de Quimpérois connaissent les deux colonnes d’ordre toscan du palais de justice. Mais le tribunal s’est transformé avec une extension et des aménagements conséquents.

Après sept ans de travaux, le site vous ouvre ses portes pour différentes propositions.

Palais de justice – Quimper 48A quai de l’odet 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/palais-de-justice-de-quimper/

Après sept ans de travaux, le site vous ouvre ses portes

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