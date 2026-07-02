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Visite libre du Palais de Justice, Palais de Justice, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Palais de Justice · Rouen

Visite libre du Palais de Justice, Palais de Justice, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Palais de Justice
Adresse
Rue aux juifs, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

Visite libre du Palais de Justice Dimanche 20 septembre, 10h00 Palais de Justice Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de la Cour d’honneur, de la salle des Procureurs, de la salle des Assises, de la salle des audiences solennelles de la Cour d’Appel du Palais de Justice de Rouen.

Palais de Justice Rue aux juifs, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Visite libre de la Cour d’honneur, de la salle des Procureurs, de la salle des Assises, de la salle des audiences solennelles de la Cour d’Appel du Palais de Justice de Rouen.

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