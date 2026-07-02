Visite libre du Palais de Justice, Palais de Justice, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Palais de Justice · Rouen
Informations pratiques
Visite libre du Palais de Justice Dimanche 20 septembre, 10h00 Palais de Justice Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de la Cour d’honneur, de la salle des Procureurs, de la salle des Assises, de la salle des audiences solennelles de la Cour d’Appel du Palais de Justice de Rouen.
Palais de Justice Rue aux juifs, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Visite libre de la Cour d’honneur, de la salle des Procureurs, de la salle des Assises, de la salle des audiences solennelles de la Cour d’Appel du Palais de Justice de Rouen.
Métropole Rouen Normandie
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