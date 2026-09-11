Visite libre du Palais du Roure, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon

Informations pratiques

Visite libre du Palais du Roure 19 et 20 septembre Palais du Roure, centre de culture provençale Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Palais du Roure

Découvrez le Palais du Roure, un joyau méconnu du patrimoine avignonnais, où cinq siècles d’histoire, d’architecture et de traditions provençales se croisent. Ancien hôtel de Baroncelli-Javon, cette demeure gothique, remaniée au XVIIe siècle en hôtel particulier, fut le foyer d’une grande famille florentine installée à Avignon de 1469 à 1908. C’est au XIXe siècle que Frédéric Mistral, figure emblématique de la culture provençale, lui donna son nom évocateur : Palais du Roure.

Aujourd’hui, ce lieu est un musée d’arts et traditions populaires, mais aussi un centre de documentation ethnologique dédié à la Provence. Il abrite des collections uniques, comme celle des cloches réunies par Jeanne de Flandreysy, ainsi que des archives précieuses sur la langue, la littérature et les savoir-faire régionaux.

À l’occasion des JEP, explorez librement ce patrimoine vivant, où chaque salle raconte une histoire, entre mémoire familiale, architecture en évolution et héritage culturel méditerranéen. Une invitation à redécouvrir la Provence sous un angle intimiste et authentique.

Informations pratiques :

Accès libre et gratuit dans le cadre des JEP.

Palais du Roure, centre de culture provençale 3 Rue du College de Roure, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605001 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/palais-du-roure Lieu témoignant de l’histoire d’une grande famille avignonnaise et d’une architecture constamment remaniée depuis le XVe siècle.

Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. Pendant cinq siècles, de 1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, occupèrent la demeure gothique transformée au XVIIe siècle en hôtel particulier auquel Frédéric Mistral donna le nom de “Palais du Roure” au XIXe siècle.

Aujourd’hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

Musée d’arts et traditions populaires et Centre de documentation ethnologique, provençale et archéologique.