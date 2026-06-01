Visite libre du parc de l’EPSM du Finistère Sud, Parc de l’EPSM du Finistère Sud, Quimper

Visite libre du parc de l’EPSM du Finistère Sud Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Parc de l’EPSM du Finistère Sud Finistère

Rendez-vous devant le stand EPSM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

L’EPSM du Finistère Sud vous propose une balade en triporteur dans le parc de l’EPSM. Les triporteur offrent deux places par transport.

Un lieu de regroupement accueille différents stands et ateliers :

– ateliers de soins (pratiques de médiations animales, pratique Snoezelen)

– ateliers nature : séances d’ornithologie, découvertes des plantes médicinales, découverte des algues, reconnaissance de graines,

– présentation de métiers avec ateliers : présence d’un vannier et d’un apiculteur

Restauration sur place.

Parc de l’EPSM du Finistère Sud 18 Hent Glaz 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 98 66 15 https://www.epsm-quimper.fr/ https://www.epsm-quimper.fr/creation-dun-jardin-therapeutique-a-lepsm/;https://www.facebook.com/EPSM29 L’EPSM du Finistère Sud est implanté sur un site de 34.5 hectares comprenant 28.5 hectares d’espaces verts classés entretenus par quatre personnes du service Espaces verts.

Le parc est constitué de 515 arbres (hors zones boisées) répartis en 50 espèces ou variétés différentes. Le palmier, qui compte à lui seul plus de 250 plantes sur le site, des tulipiers, un grand tilleul et autres pins sont les espèces les plus présentes (le palmier étant le symbole de l’établissement). Le parc comprend également une grande variété d’arbustes.

L’environnement est composé de nombreux massifs et jardinières plantés en fleurs annuelles ou vivaces, de 13 hectares de pelouse et 6 hectares de surface en jachère.

Le parc est labellisé Refuge #lpo.

L’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) du Finistère Sud est l’établissement de référence en psychiatrie et santé mentale du territoire. Il couvre une population de plus de 290 000 habitants.

En tant qu’établissement public de santé, il intervient dans la prévention, le diagnostic et le soin des troubles psychiatriques de l’ensemble de la population résidente dans la zone géographique du Finistère Sud.

L’EPSM du Finistère Sud dispose de 25 structures sur le site principal de Quimper. Parkings visiteurs

L’EPSM du Finistère Sud vous propose une balade en triporteur dans le parc de l’EPSM. Les triporteur offrent deux places par transport.

©EPSM du Finistère Sud