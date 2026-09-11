Visite libre du parc des expositions, Parc des expositions Anova, Alençon
samedi 19 septembre 2026 · Parc des expositions Anova · Alençon
Informations pratiques
Visite libre du parc des expositions Samedi 19 septembre, 14h00 Parc des expositions Anova Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Pour la 43ème édition des Journées européennes du patrimoine, le parc des expositions Anova accueillera les curieux le samedi 19 septembre 2026, de 14h à 18h.
Ce site aux lignes futuristes compte parmi les figures emblématiques du patrimoine architectural alençonnais. Il tient une place importante dans le paysage culturel local depuis plus de 10 ans et rayonne à travers tout le territoire.
Lors de ses portes ouvertes, découvrez son histoire, ses coulisses et les plus grands événements qui y ont eu lieu depuis sa création.
Concerts, salons, spectacles, événements sportifs, le parc des expositions Anova se transforme pour accueillir les événements tout au long de l’année. Revivez tous ces grands moments à travers un parcours de visite original, une rétrospective photos et des films.
De la salle de spectacle en passant par les loges, vous pourrez explorer les coulisses de ce bâtiment hors normes et le découvrir sous un jour nouveau.
De l‘ombre à la lumière, découvrez le parc des expositions Anova comme vous ne l’avez jamais vu !
Parc des expositions Anova 171 rue de Bretagne, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 85 29 40 00 https://www.anova-alenconexpo.com/ https://www.facebook.com/AnovaParcDesExpositionsDAlencon/ Anova, parc des expositions de la Communauté urbaine d’Alençon, à l’architecture futuriste, se situe aux portes de la Normandie et des Pays de la Loire. Combinaison de halls d’accueil et d’exposition, d’une salle de spectacles et d’une salle de conférence, ces beaux volumes vous accueillent tout au long de l’année. Concerts et spectacles, foires et salons, séminaires et événements d’entreprise : vivez vos événements intensément avec Anova ! Parking du Hertré à proximité, accessible en bus.
Pour la 43ème édition des Journées européennes du patrimoine, le parc des expositions Anova accueillera les curieux le samedi 19 septembre 2026, de 14h à 18h.
©Anova
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