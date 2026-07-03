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AGENDA · Acquigny

Visite libre du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine Acquigny

dimanche 20 septembre 2026 · Acquigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Château d'Amfreville, 15 Sente de la Vente aux Hommes
Ville
27400 Acquigny
Département
Eure
Tarif

Acquigny

Visite libre du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine

Château d’Amfreville, 15 Sente de la Vente aux Hommes Acquigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découverte du parc.   .

Château d’Amfreville, 15 Sente de la Vente aux Hommes Acquigny 27400 Eure Normandie  

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English : Visite libre du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite libre du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine Acquigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure

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