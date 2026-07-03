Visite libre du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine Acquigny
dimanche 20 septembre 2026 · Acquigny
Informations pratiques
Acquigny
Visite libre du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine
Château d’Amfreville, 15 Sente de la Vente aux Hommes Acquigny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découverte du parc. .
Château d’Amfreville, 15 Sente de la Vente aux Hommes Acquigny 27400 Eure Normandie
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English : Visite libre du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite libre du parc du Château d’Amfreville Journées européennes du patrimoine Acquigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure
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