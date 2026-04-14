Visite libre du parc, Parc des promenades, Alençon

Visite libre du parc 6 et 7 juin Parc des promenades Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Organisés par la Ville d’Alençon et le club Inner Wheel, les 23e Rendez-vous aux jardins auront lieu les 6 et 7 juin 2026 au parc des Promenades, sur le thème « La vue ». Près de 50 exposants (horticulteurs, pépiniéristes et créateurs) seront rejoints par les service de la Ville et de la Communauté Urbaine qui proposeront des ateliers créatifs, des animations musicales et des actions de sensibilisation autour de la nature. Plusieurs expositions seront également présentées dans les parcs de la Ville.

Tout au long de ces 2 journées, l’association Inner Wheel proposera gâteaux et boissons à la vente. Les recettes, liées à cette vente et à la commercialisation des espaces exposants, seront reversées à des associations caritatives locales et départementales.

Parc des promenades Rue Balzac, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie http://www.ville-alencon.fr Jardin d’inspiration à la française restauré en 2001.

Organisés par la Ville d’Alençon et le club Inner Wheel, les 23e Rendez-vous aux jardins auront lieu les 6 et 7 juin 2026 au parc des Promenades, sur le thème « La vue ». Près de 50 exposants et par …

© Ville d’Alençon, Service Communication, Olivier HÉRON