Visite libre du parcours historique numérique, Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Hôpital Charles Nicolle - CHU de Rouen · Rouen
Informations pratiques
Visite libre du parcours historique numérique 19 et 20 septembre Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le Parcours numérique composé de 47 panneaux permet une visite libre du site. Les QR codes vous emmènent plus loin dans la riche histoire hospitalière du CHU de Rouen.
Hôpital Charles Nicolle – CHU de Rouen 1 rue de Germont, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 02 32 88 847 https://sites.google.com/site/assoghhr
Le Parcours numérique composé de 47 panneaux permet une visite libre du site. Les QR codes vous emmènent plus loin dans la riche histoire hospitalière du CHU de Rouen.
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