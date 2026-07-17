Visite libre du Pavillon de l’Industrie, Pavillon de l’Industrie, salle du Jeu de Paume, Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon de l'Industrie, salle du Jeu de Paume · Le Creusot
Informations pratiques
Visite libre du Pavillon de l’Industrie 19 et 20 septembre Pavillon de l’Industrie, salle du Jeu de Paume Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez l’épopée industrielle du Creusot à travers une visite libre du Pavillon de l’Industrie. Plongez dans l’histoire des innovations, des hommes et des machines qui ont marqué cette ville emblématique.
Une exploration sans tablette numérique, pour une immersion authentique dans le patrimoine industriel !
Pavillon de l’Industrie, salle du Jeu de Paume Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 80 81 51 https://www.pavillon-industrie.fr/
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©Académie François Bourdon
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