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AGENDA · Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite libre du pont de Bréaud, Pont de Bréaud, Morannes sur Sarthe-Daumeray

samedi 19 septembre 2026 · Pont de Bréaud · Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite libre du pont de Bréaud, Pont de Bréaud, Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pont de Bréaud
Adresse
Morannes
Ville
49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray
Département
Maine-et-Loire

Visite libre du pont de Bréaud 19 et 20 septembre Pont de Bréaud Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le pont mérovingien enjambe la boire du Rossignol. Son utilisation est à sens unique, il dessert plusieurs petites propriétés.

Pont de Bréaud Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Morannes Maine-et-Loire Pays de la Loire Le pont mérovingien enjambe la boire du Rossignol. Son utilisation est à sens unique, il dessert plusieurs petites propriétés.
Le pont mérovingien enjambe la boire du Rossignol. Son utilisation est à sens unique, il dessert plusieurs petites propriétés.

Laura Bellanger

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