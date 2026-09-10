Visite libre du pont de Bréaud, Pont de Bréaud, Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Visite libre du pont de Bréaud 19 et 20 septembre Pont de Bréaud Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le pont mérovingien enjambe la boire du Rossignol. Son utilisation est à sens unique, il dessert plusieurs petites propriétés.

Pont de Bréaud Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Morannes Maine-et-Loire Pays de la Loire Le pont mérovingien enjambe la boire du Rossignol. Son utilisation est à sens unique, il dessert plusieurs petites propriétés.

Le pont mérovingien enjambe la boire du Rossignol. Son utilisation est à sens unique, il dessert plusieurs petites propriétés.

Laura Bellanger