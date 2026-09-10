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Visite libre du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle, de ses anciens cachots et de son exposition permanente, Présidial – ancien palais de justice et ses cachots, Bailleul

samedi 19 septembre 2026 · Présidial - ancien palais de justice et ses cachots · Bailleul

Visite libre du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle, de ses anciens cachots et de son exposition permanente, Présidial – ancien palais de justice et ses cachots, Bailleul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Présidial - ancien palais de justice et ses cachots
Adresse
Place Plichon - 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord

Visite libre du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle, de ses anciens cachots et de son exposition permanente 19 et 20 septembre Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par le CHAB (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul-Monts de Flandre). Avec une exposition permanente sur l’histoire et l’archéologie de Bailleul.

Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Place Plichon – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 65 67 10 17 http://www.coeurdeflandre.fr Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l’annexion de la Flandre à la France, il décide de mettre la justice plus proche de la capitale et choisit Bailleul qui sera désormais ville de présidial. A25; Lille; Dunkerque sortie 10; gare SNCF
Par le CHAB (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul-Monts de Flandre). Avec une exposition permanente sur l’histoire et l’archéologie de Bailleul.

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