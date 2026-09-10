Visite libre du salon aux gypseries de l’hôtel d’Aurès, Hôtel d’Aurès, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel d'Aurès · Montpellier
Informations pratiques
Visite libre du salon aux gypseries de l’hôtel d’Aurès 19 et 20 septembre Hôtel d’Aurès Hérault
Accès libre hors visites commentées, dans la limite de la jauge admise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir les gypseries de ce salon du XVIIIᵉ siècle et laissez-vous conter les histoires que révèlent ces décors.
Hôtel d’Aurès 14 Rue Eugène Lisbonne, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie
Venez découvrir les gypseries de ce salon du XVIIIe siècle, ainsi que les histoires que ces décors racontent.
© Région Occitanie | David Maugendre
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