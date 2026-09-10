UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

Visite libre du salon aux gypseries de l’hôtel d’Aurès, Hôtel d’Aurès, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel d'Aurès · Montpellier

Visite libre du salon aux gypseries de l’hôtel d’Aurès, Hôtel d’Aurès, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel d'Aurès
Adresse
14 Rue Eugène Lisbonne, 34000 Montpellier
Ville
34062 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Accès libre hors visites commentées, dans la limite de la jauge admise

Visite libre du salon aux gypseries de l’hôtel d’Aurès 19 et 20 septembre Hôtel d’Aurès Hérault

Accès libre hors visites commentées, dans la limite de la jauge admise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les gypseries de ce salon du XVIIIᵉ siècle et laissez-vous conter les histoires que révèlent ces décors.

Hôtel d’Aurès 14 Rue Eugène Lisbonne, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie
Venez découvrir les gypseries de ce salon du XVIIIe siècle, ainsi que les histoires que ces décors racontent.

© Région Occitanie | David Maugendre

À voir aussi à Montpellier (Hérault)