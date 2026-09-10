Visite libre du salon aux gypseries de l’hôtel d’Aurès, Hôtel d’Aurès, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre du salon aux gypseries de l’hôtel d’Aurès 19 et 20 septembre Hôtel d’Aurès Hérault

Accès libre hors visites commentées, dans la limite de la jauge admise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les gypseries de ce salon du XVIIIᵉ siècle et laissez-vous conter les histoires que révèlent ces décors.

Hôtel d’Aurès 14 Rue Eugène Lisbonne, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

Venez découvrir les gypseries de ce salon du XVIIIe siècle, ainsi que les histoires que ces décors racontent.

© Région Occitanie | David Maugendre