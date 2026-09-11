Visite libre du siège de la Banque de France (Hôtel de Toulouse), Banque de France, Paris

Informations pratiques

Visite libre du siège de la Banque de France (Hôtel de Toulouse) 19 et 20 septembre Banque de France Paris

Les inscriptions ouvriront le jeudi 3 septembre à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les missions, les métiers et le patrimoine de la Banque de France.

Au début de votre parcours, vous pourrez visiter l’exposition consacrée aux billets de banque emblématiques et découvrir une frise historique retraçant l’histoire de la Banque de France depuis sa création en 1800.

Tout au long de la visite, différents pôles métiers vous permettront de rencontrer les agents de la Banque de France, d’échanger avec eux et de leur poser toutes vos questions. Vous découvrirez notamment comment sont fabriqués les billets de banque, quelles sont les principales missions de l’Institution, et quel est son rôle au service de l’économie et des citoyens.

Vous aurez également l’occasion d’en apprendre davantage sur les réserves d’or de la Banque de France, abritées dans « la Souterraine ».

Pour la première fois, la Tournée du Climat et de la Biodiversité est programmée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, à l’invitation de la Banque de France, nouveau mécène du projet. Présentée dans un format léger au sein du Jardin du Gouverneur, cette exposition scientifique itinérante invite les visiteurs à découvrir les enjeux du climat et de la biodiversité, deux défis intimement liés.

Conçue par un collectif de scientifiques qui en a élaboré les contenus, l’exposition propose un parcours pédagogique et interactif permettant de comprendre les mécanismes à l’œuvre, d’échanger autour des solutions possibles et d’imaginer un avenir durable pour notre planète. Cette présence à la Banque de France est aussi l’occasion de rappeler que la notion de patrimoine dépasse les monuments et les collections : elle englobe également le vivant, dont la préservation est essentielle pour les générations futures. Une exposition à découvrir en famille, dès 9 ans.

La visite sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine exceptionnel de la Banque de France : la Galerie dorée, les salons d’apparat – qui abritent une remarquable collection de mobilier du XVIIIe siècle–, ainsi que le bureau du gouverneur.

D’autres surprises vous attendent tout au long de votre visite…

Banque de France 31 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France 0103931986 [{« type »: « link », « value »: « https://banque-france-jep2026.fr/ »}] Banque Centrale de la France créée le 18/01/1800 sous le Consulat

Visite libre et médiation par des agents de la Banque de France

© Banque de France