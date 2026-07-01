Visite libre du site des anciens manèges d’Artillerie, Hôtel MGallery Le Louis Château de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Visite libre du site des anciens manèges d’Artillerie 19 et 20 septembre Hôtel MGallery Le Louis Château de Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Louis Versailles Château ouvre ses portes pour un week-end exceptionnel. À cette occasion, nous seront heureux de vous accueillir pour une visite libre du site des anciens manèges d’Artillerie.

Construit en 1854 sous Louis-Napoléon III, cet édifice abrite un majestueux porche classé Monument Historique. Visible toute l’année, ce week-end sera l’occasion idéale de le (re)découvrir et de se plonger dans l’histoire de notre bel hôtel.

Hôtel MGallery Le Louis Château de Versailles 2 bis avenue de Paris 78646 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 0139074646 https://lelouis-versailles-chateau.com/en/ Hôtel Le Louis Versailles Château érigé sur le site des anciens manèges d’Artillerie, construit en 1854

Visite libre

©Le Louis Versailles Château Mgallery