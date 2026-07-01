Visite libre du Temple de la Lanterne, Temple de la Lanterne, Lyon

Informations pratiques

Visite libre du Temple de la Lanterne 19 et 20 septembre Temple de la Lanterne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Temple protestant de style néo-gothique, construit en 1857. Orgue Joseph Merklin de 1891 installé en tribune. Les visiteurs entrent librement et peuvent visiter l’exposition « La laïcité : une histoire française, un regard protestant ». Ils pourront également suivre une présentation vidéo sur le temple.

Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 77 55 http://www.templelanterne.fr/ Le Temple des Terreaux, ou Temple de la Lanterne, est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891. Métro A, C : Hôtel de Ville | Bus : S6, C3, C13, C14, 18, C19, arrêt « Terreaux Tobie Robatel-La Feuillée »

Journées européennes du patrimoine

© Temple de la Lanterne