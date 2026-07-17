Visite libre du temple protestant du Hâ à Bordeaux, Temple Protestant du Hâ, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant du Hâ · Bordeaux
Informations pratiques
Visite libre du temple protestant du Hâ à Bordeaux Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant du Hâ Gironde
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre de l’exposition.
Temple Protestant du Hâ 32 rue du Hâ, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 60 47 https://bordeaux.epudf.org/ Ancienne chapelle du couvent des Filles de Notre-Dame fondée en 1610 par Jeanne de Lestonnac, nièce de Montaigne, le Temple du Hâ est un joyau architectural bordelais. Construit entre 1625 et 1628 par Henri Roche, il a survécu au tremblement de terre de 1751 et conserve une magnifique balustrade d’origine. Attribué aux protestants en 1802 par Napoléon, il abrite un orgue historique de 1883. A côté du temple, rue du Commandant Arnould tracée vers 1860, se trouvaient des écoles protestantes ; le bâtiment abrite aujourd’hui le centre culturel Hâ 32 et le siège de l’Entraide Protestante (Diaconat).
Visite Libre – Exposition
©temple du Hâ
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