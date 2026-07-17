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Visite libre du temple protestant du Hâ à Bordeaux, Temple Protestant du Hâ, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant du Hâ · Bordeaux

Visite libre du temple protestant du Hâ à Bordeaux, Temple Protestant du Hâ, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple Protestant du Hâ
Adresse
32 rue du Hâ, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre du temple protestant du Hâ à Bordeaux Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant du Hâ Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition.

Temple Protestant du Hâ 32 rue du Hâ, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 60 47 https://bordeaux.epudf.org/ Ancienne chapelle du couvent des Filles de Notre-Dame fondée en 1610 par Jeanne de Lestonnac, nièce de Montaigne, le Temple du Hâ est un joyau architectural bordelais. Construit entre 1625 et 1628 par Henri Roche, il a survécu au tremblement de terre de 1751 et conserve une magnifique balustrade d’origine. Attribué aux protestants en 1802 par Napoléon, il abrite un orgue historique de 1883. A côté du temple, rue du Commandant Arnould tracée vers 1860, se trouvaient des écoles protestantes ; le bâtiment abrite aujourd’hui le centre culturel Hâ 32 et le siège de l’Entraide Protestante (Diaconat).
Visite Libre – Exposition

©temple du Hâ

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