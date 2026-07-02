Visite libre du temple, Temple Saint-Eloi, Rouen

Informations pratiques

Visite libre du temple 19 et 20 septembre Temple Saint-Eloi Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du temple Saint-Éloi, lieu de culte de l’Eglise protestante à Rouen. Accueil et fiche descriptive en français et anglais à disposition.

Temple Saint-Eloi 20 Pl du Pasteur Martin Luther King, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie http://concert-saint-eloi-rouen.org Edifice bâti fin XVe-début XVIe siècle, à l’emplacement d’édifices antérieurs. Plan basilical, sur deux niveaux, sans transept. Modernisation des supports intérieurs au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, une partie des vitraux de la nef est retirée, et la baie d’axe est bouchée et ornée d’une Gloire peinte. En 1803, l’édifice devient temple de l’Église réformée. face à l’Hôtel de Bourtheroulde TEOR : rue du Général Giraud Bus : Théâtre des Arts Parking : Pucelle

Visite libre du temple Saint-Éloi, lieu de culte de l’Eglise protestante à Rouen. Accueil et fiche descriptive en français et anglais à disposition.