Visite libre du Théâtre des Arts, Théâtre des Arts, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre des Arts · Rouen
Informations pratiques
Visite libre du Théâtre des Arts Dimanche 20 septembre, 10h00 Théâtre des Arts Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Grâce à un parcours fléché, vous aurez l’occasion de déambuler à votre rythme à travers les espaces emblématiques et les recoins secrets du Théâtre des Arts.
Théâtre des Arts Place des Arts, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.operaorchestrenormandierouen.fr/
Grâce à un parcours fléché, vous aurez l’occasion de déambuler à votre rythme à travers les espaces emblématiques et les recoins secrets du Théâtre des Arts.
©Caroline Doutre
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