Visite libre du Théâtre des Arts, Théâtre des Arts, Rouen

Informations pratiques

Visite libre du Théâtre des Arts Dimanche 20 septembre, 10h00 Théâtre des Arts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grâce à un parcours fléché, vous aurez l’occasion de déambuler à votre rythme à travers les espaces emblématiques et les recoins secrets du Théâtre des Arts.

Théâtre des Arts Place des Arts, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.operaorchestrenormandierouen.fr/

Grâce à un parcours fléché, vous aurez l’occasion de déambuler à votre rythme à travers les espaces emblématiques et les recoins secrets du Théâtre des Arts.

©Caroline Doutre