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Visite libre du Théâtre des Arts, Théâtre des Arts, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre des Arts · Rouen

Visite libre du Théâtre des Arts, Théâtre des Arts, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre des Arts
Adresse
Place des Arts, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

Visite libre du Théâtre des Arts Dimanche 20 septembre, 10h00 Théâtre des Arts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grâce à un parcours fléché, vous aurez l’occasion de déambuler à votre rythme à travers les espaces emblématiques et les recoins secrets du Théâtre des Arts.

Théâtre des Arts Place des Arts, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.operaorchestrenormandierouen.fr/
Grâce à un parcours fléché, vous aurez l’occasion de déambuler à votre rythme à travers les espaces emblématiques et les recoins secrets du Théâtre des Arts.

©Caroline Doutre

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