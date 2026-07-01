Visite libre du tribunal judiciaire de Tours, Tribunal judiciaire – salle des assises, Tours

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire - salle des assises · Tours

Informations pratiques

Visite libre du tribunal judiciaire de Tours Samedi 19 septembre, 13h30 Tribunal judiciaire – salle des assises Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite libre du Palais de justice et découverte de stands de présentation d’institutions du monde judiciaire.

Tribunal judiciaire – salle des assises 2 place Jean-Jaurès, 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Visite libre du Palais de justice et découverte de stands de présentation d’institutions du monde judiciaire.

©