Visite libre du tribunal judiciaire de Tours, Tribunal judiciaire – salle des assises, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire - salle des assises · Tours
Informations pratiques
Visite libre du tribunal judiciaire de Tours Samedi 19 septembre, 13h30 Tribunal judiciaire – salle des assises Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite libre du Palais de justice et découverte de stands de présentation d’institutions du monde judiciaire.
Tribunal judiciaire – salle des assises 2 place Jean-Jaurès, 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Visite libre du Palais de justice et découverte de stands de présentation d’institutions du monde judiciaire.
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