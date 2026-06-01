Visite libre du vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vicq-sur-Breuilh
Visite libre du vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vieux château de Vicq-sur-Breuilh, Vicq-sur-Breuilh vendredi 18 septembre 2026.
Visite libre du vieux château de Vicq-sur-Breuilh 18 – 20 septembre Vieux château de Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du Vieux Château, en présence du propriétaire, qui accompagne et guide les visiteurs.
Vieux château de Vicq-sur-Breuilh 1 chemin du Vieux Château, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 19 46 92 25 https://lessaisonsduvieuxchateau.fr Visite du Vieux Château,
Visite libre du Vieux Château, en présence du propriétaire, qui accompagne et guide les visiteurs.
©lise-caillot
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