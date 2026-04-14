Visite libre d’un jardin urbain, Un jardin en ville, Vernon

Visite libre d’un jardin urbain 6 et 7 juin Un jardin en ville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir un petit jardin au naturel caché derrière des murs en béton. Vous pourrez y trouver des ambiances très différentes auprès d’un jardin de cailloux, d’un jardin sec ou d’une mare écologique. Ce jardin fonctionne selon des méthodes de cultures simples ainsi que des végétaux accessibles à tous, le tout dans le respect de l’environnement.

A travers les différents espaces du jardin vous pourrez ainsi voir comment, avec quelques astuces et de l’imagination, chacun peut réaliser son petit paradis.

A vos crayons ! A l’occasion du centenaire du décès de Claude Monnet, profitez-en pour vous installer et dessiner ou peindre autour de la mare et de ses nympheas, dans l’esprit du célèbre peintre.

Un jardin en ville 14 rue de la Guitoune, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 06 11 32 37 24 https://www.instagram.com/un_jardin_enville/?hl=fr Ce jardin, caché derrière des murs, pourrait être le jardin de monsieur et madame tout le monde en ville. Cependant, il recèle bien des secrets. Situé un terrain graveleux, les cailloux et les pierres ont contribué à modeler les grandes lignes du jardin. Une mare écologique permet d’ accueillir des grenouilles, des tritons et des libellules. Outre, une grande une grande palette de vivaces choisies autant pour leurs feuillages que leurs floraisons, on peut également admirer une collection de succulentes (plantes grasses). Le jardin est cultivé est cultivé sans engrais ni pesticides. Tous les déchets sont recyclés sur place. Possibilité de se garer dans la rue ainsi que dans les rues adjacentes.

A l’occasion de l’ouverture au public venez découvrir un petit jardin au naturel caché derrière des murs en béton. Vous pourrez y trouver des ambiances très différentes auprès d’un jardin de d’un sec…

©Pascale Duval, Un Jardin en Ville