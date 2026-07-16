Visite libre : entrez dans un transformateur électrique complètement réhabilité, Le 308 Maison de l’Architecture, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : entrez dans un transformateur électrique complètement réhabilité 19 et 20 septembre Le 308 Maison de l’Architecture Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

️ Le 308 Maison de l’Architecture ouvre ses portes !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 308MA vous invite à découvrir son lieu et ses missions.

Au programme :

– Présentation du bâtiment réhabilité par Fabre de Marien

– Visite libre de l’exposition temporaire « 40/40 », dans le cadre du cycle « École en scène #3 »

– Découverte des activités du 308MA : conférences, visites, parcours pédagogiques, publications, webradio…

Une occasion idéale pour explorer un lieu dynamique dédié à la culture architecturale contemporaine !

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Le 308 Maison de l’Architecture 308 avenue Thiers, 33000 Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 48 83 25 http://www.308ma.archi L’association 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308MA) est nommée d’après l’adresse qu’elle partage avec l’Ordre des Architectes et le centre de formation MAJ. Dans le cadre de sa mission de valorisation et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, la structure organise 30 à 40 événements par an : expositions, conférences, actions pédagogiques, voyages d’étude et visites guidées. Ouverte aux professionnels, amateurs, étudiants et scolaires, elle promeut une culture architecturale vivante et des échanges avec d’autres disciplines.

Fédérateur d’un Club de Partenaires, le 308MA collabore régulièrement avec les principaux acteurs, institutions et établissements d’enseignement supérieur de la région. Membre actif du réseau ANA, il fait également partie de celui des maisons de l’architecture françaises et anime une web radio dédiée à la culture architecturale.

️ Le 308 Maison de l’Architecture ouvre ses portes !

©Arthur Pequin pour le 308MA (extrait)