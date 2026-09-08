Visite libre et commentée de l’église romane Saint-Julien, Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand, Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Visite libre et commentée de l’église romane Saint-Julien 19 et 20 septembre Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand.

Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand Rue de l’Église Saint-Julien, 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 82 54 http://www.ot-senneceylegrand.com Cette église romane (XIIe siècle), remaniée aux XIVe et XVe siècles, fut décorée de nombreuses peintures murales dans le chœur, découvertes en 2004-2005 lors d’une première tranche de travaux de restauration, et en 2010, lors d’une seconde tranche, pour la nef, le transept, les collatéraux et les chapelles. RN6, au rond-point sortie sud de Sennecey-le-Grand.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand.

© Office du tourisme Entre Saône et Grosne