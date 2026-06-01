Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F, Ancien dépôt SNCF, Montluçon

Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F 19 et 20 septembre Ancien dépôt SNCF Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du site avec exposition de matériel restauré ou en cours

Ancien dépôt SNCF 2 Rue Pierre Semard 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0686493459 https://aaatvmontlucon@orange.fr Ancienne rotonde SNCF Acces transport en commun à 30 metres, Parking a proximité et gratuit

Visite libre du site

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