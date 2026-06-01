Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F, Ancien dépôt SNCF, Montluçon

Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F, Ancien dépôt SNCF, Montluçon

Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F, Ancien dépôt SNCF, Montluçon samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Ancien dépôt SNCF

Adresse : 2 Rue Pierre Semard 03100 Montluçon

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F 19 et 20 septembre Ancien dépôt SNCF Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du site avec exposition de matériel restauré ou en cours

Ancien dépôt SNCF 2 Rue Pierre Semard 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0686493459 https://aaatvmontlucon@orange.fr Ancienne rotonde SNCF Acces transport en commun à 30 metres, Parking a proximité et gratuit
Visite libre du site

©

À voir aussi à Montluçon (Allier)