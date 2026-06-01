Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F, Ancien dépôt SNCF, Montluçon
Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F, Ancien dépôt SNCF, Montluçon samedi 19 septembre 2026.
Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F 19 et 20 septembre Ancien dépôt SNCF Allier
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre du site avec exposition de matériel restauré ou en cours
Ancien dépôt SNCF 2 Rue Pierre Semard 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0686493459 https://aaatvmontlucon@orange.fr Ancienne rotonde SNCF Acces transport en commun à 30 metres, Parking a proximité et gratuit
Visite libre du site
©
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Conservatoire Découverte instrumentale Conservatoire André Messager Montluçon 1 juin 2026
- Visite guidée Il était une fois le parc de la Villa Louvière Montluçon 1 juin 2026
- C.H.A.T. L’affaire/Laferre Conservatoire André Messager Montluçon 2 juin 2026
- Après-midi ludique Fontbouillant Montluçon 3 juin 2026
- NO ONE IS INNOCENT QAMELTO 109 – L’Embarcadère Montlucon 5 juin 2026