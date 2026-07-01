Visite libre et guidée de l’église Saint-Joseph et exposition BD, Église Saint-Joseph, Roubaix

Informations pratiques

Visite libre et guidée de l’église Saint-Joseph et exposition BD 19 et 20 septembre Église Saint-Joseph Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Joyau du style néo-gothique, l’église Saint-Joseph est classée Monument historique depuis 1993. Conçue par le baron Jean-Baptiste Bethune, elle porte les traces du patronat textile du 19e siècle et raconte l’histoire du quartier de l’Alma. Les membres de l’association des Compagnons de l’église Saint-Joseph œuvrent à la préservation et à l’animation du lieu qu’ils ouvrent pour les Journées européennes du patrimoine.

En plus de la visite de l’église, les visiteurs pourront cette année découvrir une exposition autour d’une BD réalisée sur Saint-Joseph et son histoire.

Église Saint-Joseph 16 Rue de la Chaussée, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Cette église a été édifiée en 1878 par l’architecte belge Jean-Baptiste, baron Béthune d’Ydewalle, pour le compte du patronat, dans l’intention de catéchiser les ouvriers.

Joyau du style néo-gothique, l’église Saint-Joseph est classée Monument historique depuis 1993. Conçue par le baron Jean-Baptiste Bethune, elle porte les traces du patronat textile du 19e siècle et à…

©S. Levaillant