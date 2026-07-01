Visite libre et visite commentée des vitraux, Eglise Saint Sacrement, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Sacrement · Lyon
Informations pratiques
Visite libre et visite commentée des vitraux 19 et 20 septembre Eglise Saint Sacrement Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Accueil et visite libre de l’église
Visite commentée de l’orgue et des vitraux
Eglise Saint Sacrement 15 rue Etienne Dolet 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 60 53 26 https://www.saint-sacrement-lyon.fr/ https://www.instagram.com/saintsacrement.lyon/ Eglise construite au début du 20e siècle.
Architecte : Sainte Marie Perrin Métro B – Guichard
Métro D – Garibaldi
Accueil et visite libre de l’église
©paroisse saint sacrement
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