Visite libre – La chapelle du Saint-Esprit, Chapelle du Saint-Esprit, Quimper

Informations pratiques

Visite libre – La chapelle du Saint-Esprit 19 et 20 septembre Chapelle du Saint-Esprit Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle du premier Grand Séminaire du diocèse de Quimper et Léon fut construite entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Au fil des années, elle est devenue la chapelle de l’hôpital Laennec. Laissée à l’abandon pendant plus de 30 ans, la chapelle fait l’objet de restaurations par l’association des Ouvriers du Saint-Esprit depuis près de 15 ans.

Accueil et médiation par l’association des Ouvriers du Saint-Esprit

Chapelle du Saint-Esprit Rue Étienne Gourmelen, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298875794 https://lesouvriersdubondieu.com/quimper/accueil.html https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-du-saint-esprit-a-quimper La chapelle du Saint-Esprit est située en plein centre ville de Quimper, sur une colline, à 300 m, à l’est de la cathédrale. Pour beaucoup d’esprits contemporains, elle est surtout connue comme étant la chapelle de l’hôpital Laënnec, avant déménagement de ce dernier en 1981.

Sa construction fut achevée en 1737. Elle était la chapelle du premier Grand Séminaire du diocèse de Quimper et de Léon, bâtiment qui forme aujourd’hui la résidence Laënnec.

L’association les Ouvriers du Saint-Esprit s’est constituée pour s’en occuper. L’édifice servira, une fois aménagé, à l’accueil des pèlerins par petits groupes. Diverses activités sont organisées, toute l’année : conférences, expositions, concerts et visites. La chapelle du Saint-Esprit est située en plein centre-ville de Quimper, à 300m de la cathédrale Saint-Corentin. Elle bénéficie de tous les aménagements du centre ville.

Visite libre

©Ville de Quimper