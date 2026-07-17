Visite libre : la Porte Saint-Jacques, Porte Saint-Jacques, Cognac

Informations pratiques

Visite libre : la Porte Saint-Jacques 19 et 20 septembre Porte Saint-Jacques Charente

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située sur les quais de la Charente, la porte Saint-Jacques est l’un des derniers vestiges majeurs de la ville fortifiée.

Ouverte exceptionnellement à la visite, elle propose une expérience immersive et offre, depuis sa terrasse, un point de vue inédit sur Cognac.

Porte Saint-Jacques Quai Maurice Hennessy, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 360 365 https://les-distillateurs-culturels.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://les-distillateurs-culturels.fr/billetterie/ »}] Située sur les quais qui bordent la Charente, au cœur de la ville de Cognac, la Porte Saint-Jacques est un édifice emblématique du territoire.

Ce dernier vestige des remparts veille sur le fleuve depuis des centaines d’années, sans avoir été épargné par le temps.

En 2021, la Porte Saint-Jacques a été retenue dans le cadre de la « Mission Patrimoine » portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine, et soutenue par le Ministère de la Culture et la Française des jeux. En 2022, pour soutenir et permettre sa restauration, la communauté d’agglomération de Grand Cognac, aux côtés de la Fondation du patrimoine, a lancé une campagne de financement participatif.

Aujourd’hui, après plus d’un an de travaux, vous pouvez découvrir la porte Saint-Jacques et son histoire au travers d’une scénographie innovante, pour un véritable voyage dans le temps. Du haut des tours, vous pouvez également admirer une vue panoramique à 360° sur la ville et ses alentours. – Parcours scénographique sur plusieurs niveaux

– Escalier étroit

– Site non accessible aux fauteuils roulants ou aux personnes utilisant des déambulateurs

– Accès déconseillé aux personnes à mobilité réduite, sujettes au vertige ou à des troubles respiratoires/cardiaques

– Visiteurs malvoyants : accompagnement nécessaire

– Enfants sous la surveillance d’un adulte obligatoire

– Température variable selon la saison

Située sur les quais qui bordent la Charente, la Porte Saint-Jacques, dernier vestige d’importance de la ville fortifiée, s’ouvre à la visite pour une expérience immersive et une vue inédite de sa…

© Julia Hasse