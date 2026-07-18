Visite libre : le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial 19 et 20 septembre Bordeaux Patrimoine Mondial Gironde

En accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial

Le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial est un espace d’exposition qui propose une découverte de Bordeaux à travers la géographie et l’histoire de la ville, destinée à tous les amateurs d’architecture et de patrimoine vivant.

Vous pourrez y manipuler des maquettes tactiles, découvrir les matériaux de construction qui ont façonné la ville et vous immerger dans une création sonore consacrée à la Garonne.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 11h à 18h.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Bordeaux Patrimoine Mondial 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/visiter/expositions/centre-dinterpretation-bordeaux-patrimoine-mondial https://www.instagram.com/bordeauxpatrimoinemondial/ Au sein du musée, le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial est un espace d’exposition qui propose une balade à Bordeaux, au fil de la géographie et de l’histoire de la ville. Du mardi au dimanche, de 11h à 18h.

Tram ligne B/arrêt musée d’Aquitaine

Le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial

© Lysiane Gauthier, Mairie de Bordeaux