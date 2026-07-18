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Visite libre : le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Bordeaux Patrimoine Mondial · Bordeaux

Visite libre : le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bordeaux Patrimoine Mondial
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
En accès libre et gratuit

Visite libre : le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial 19 et 20 septembre Bordeaux Patrimoine Mondial Gironde

En accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial

Le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial est un espace d’exposition qui propose une découverte de Bordeaux à travers la géographie et l’histoire de la ville, destinée à tous les amateurs d’architecture et de patrimoine vivant.
Vous pourrez y manipuler des maquettes tactiles, découvrir les matériaux de construction qui ont façonné la ville et vous immerger dans une création sonore consacrée à la Garonne.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 11h à 18h.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

Bordeaux Patrimoine Mondial 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/visiter/expositions/centre-dinterpretation-bordeaux-patrimoine-mondial https://www.instagram.com/bordeauxpatrimoinemondial/ Au sein du musée, le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial est un espace d’exposition qui propose une balade à Bordeaux, au fil de la géographie et de l’histoire de la ville. Du mardi au dimanche, de 11h à 18h.
Tram ligne B/arrêt musée d’Aquitaine
Le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial

© Lysiane Gauthier, Mairie de Bordeaux

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