Visite libre : le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial en famille, Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bordeaux Patrimoine Mondial · Bordeaux
Informations pratiques
Visite libre : le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial en famille 19 et 20 septembre Bordeaux Patrimoine Mondial Gironde
En accès libre et gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial en famille
À partir de 6 ans
Bordeaux Patrimoine Mondial se plie en quatre pour accueillir les plus jeunes. Un parcours en cinq étapes leur est spécialement consacré au sein de l’exposition dédiée à l’architecture et au patrimoine de Bordeaux.
Tour à tour enquêteurs, marchands ou agents immobiliers, les enfants découvriront la ville de manière ludique. Ainsi, l’histoire de Bordeaux leur semblera un véritable jeu d’enfant.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 11h à 18h.
Bordeaux Patrimoine Mondial 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/visiter/expositions/centre-dinterpretation-bordeaux-patrimoine-mondial https://www.instagram.com/bordeauxpatrimoinemondial/ Au sein du musée, le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial est un espace d’exposition qui propose une balade à Bordeaux, au fil de la géographie et de l’histoire de la ville. Du mardi au dimanche, de 11h à 18h.
Tram ligne B/arrêt musée d’Aquitaine
Le centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial en famille
© Frédéric Deval, Mairie de Bordeaux
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