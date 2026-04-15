Visite libre : les bâtiments départementaux de l’Aveyron, Hôtel du Département, Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département · Rodez
Informations pratiques
Visite libre : les bâtiments départementaux de l’Aveyron 19 et 20 septembre Hôtel du Département Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture au public des bâtiments départementaux historiques
Palais Aveyron
Visites guidées sur réservation au 05 65 59 34 60.
Deux parcours au choix : « Chantier du bâtiment » et « Chantier des salons ».
Samedi et dimanche, 5 visites proposées de 9h à 16h30.
Hôtel du Département et Hôtel de la Préfecture
Visites guidées sur réservation.
Samedi et dimanche, 9 visites proposées de 13H30 à 17h30.
Chapelle royale
Visite libre avec accès aux tribunes.
Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Archives de l’Aveyron
Visites guidées des réserves, ateliers pour les enfants et exposition_._
Samedi et dimanche, de 14h à 16h.
Chapelle Paraire
Visite libre et exposition photographique de Florence CASTELBOU.
Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Espace archéologique de Montrozier
Animations, spectacles et jeux.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Visite libre du Musée et des expositions.
Samedi, de 14h à 18h, et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Hôtel du Département 1 place Charles de Gaulle, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Ouvertue au public des Bâtiments Départementaux historiques :
© Patrick Fraudet
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