Visite libre : les bâtiments départementaux de l’Aveyron, Hôtel du Département, Rodez

Informations pratiques

Visite libre : les bâtiments départementaux de l’Aveyron 19 et 20 septembre Hôtel du Département Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture au public des bâtiments départementaux historiques

Palais Aveyron

Visites guidées sur réservation au 05 65 59 34 60.

Deux parcours au choix : « Chantier du bâtiment » et « Chantier des salons ».

Samedi et dimanche, 5 visites proposées de 9h à 16h30.

Hôtel du Département et Hôtel de la Préfecture

Visites guidées sur réservation.

Samedi et dimanche, 9 visites proposées de 13H30 à 17h30.

Chapelle royale

Visite libre avec accès aux tribunes.

Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Archives de l’Aveyron

Visites guidées des réserves, ateliers pour les enfants et exposition_._

Samedi et dimanche, de 14h à 16h.

Chapelle Paraire

Visite libre et exposition photographique de Florence CASTELBOU.

Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Espace archéologique de Montrozier

Animations, spectacles et jeux.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h.

Visite libre du Musée et des expositions.

Samedi, de 14h à 18h, et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Hôtel du Département 1 place Charles de Gaulle, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Ouvertue au public des Bâtiments Départementaux historiques :

© Patrick Fraudet