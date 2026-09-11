Visite libre : les graffitis du MADD, Musée des arts décoratifs et du design, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : les graffitis du MADD 19 et 20 septembre Musée des arts décoratifs et du design Gironde

Gratuit. Accès libre. Nombre de places limitées pour la fresque participative.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour cette édition, le MADD a choisi, en écho au thème national « Patrimoine en péril », de mettre en valeur le bâtiment de l’ancienne prison et ses graffitis. Considérées comme une détérioration des murs par les prisonniers hier, ces traces laissées sur la pierre sont aujourd’hui patrimoine.

Visite libre avec multimédia

Découverte des graffitis des prisonniers grâce à une application numérique en flashant un QR code à l’aide de votre téléphone portable sur place.

11h00-18h00. Accès libre. Rendez-vous à l’entrée de l’ancienne prison.

Fresque participative

Et si la dégradation d’aujourd’hui était le patrimoine de demain ? Réalisation d’une fresque participative éphémère dans la cour d’honneur du musée en partenariat avec l’association bordelaise EXIT. Les visiteurs seront invités à contribuer à une œuvre collective accompagnés par l’artiste graffeur Eno.

14h30-17h30. Accès libre (dans la limite des places disponibles). Rendez-vous dans la cour d’honneur.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Musée des arts décoratifs et du design 39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556101400 https://madd-bordeaux.fr Siège depuis 1950 du musée des arts décoratifs et du design, l’hôtel de Lalande fut construit en 1779, vraisemblablement par l’architecte bordelais Etienne Laclotte (1728-1812), pour le conseiller Pierre de Raymond de Lalande. L’hôtel fut loué à différents administrations au XIXe siècle, et notamment à la police municipale qui fit édifier en 1885 à l’emplacement des anciens jardins, par l’architecte municipal Marius Faget, une prison pour hommes et femmes. L’hôtel, couvert d’ardoises, est bâti entre cour et jardin. Exception notable, il possède deux cours distinctes, quoique de dimensions réduites, pour les écuries et les offices. Quoique abîmé par ses occupants successifs, l’hôtel comporte un décor d’architecture homogène dans le goût à la grecque, représentatif de goût à l’époque de sa construction.

Pour cette édition, le MADD a choisi, en écho au thème national « Patrimoine en péril », de mettre en valeur le bâtiment de l’ancienne prison et ses graffitis. Considérées comme une détérioration des…

Vue du musée © Célia Uhalde