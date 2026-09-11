Visite libre Maison de la Culture et des Loisirs, Maison de la Culture et des Loisirs, Metz

Informations pratiques

Visite libre Maison de la Culture et des Loisirs Samedi 19 septembre, 08h00 Maison de la Culture et des Loisirs Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Visite libre.

Représentation de l’atelier de Mime corporel de Amandine galante au Square du Luxembourg.

Lors des Journées du Patrimoine, le quartier des Isles se met en fête. L’association Du côté de chez Nelson organise sa fête de quartier avec au programme une brocante. La Maison de la Culture s’associe à cet événement, en proposant un petit cinéma éphémère. Les associations étudiantes autour du cinéma (Saskwatch et la Fudgerie) seront aussi sur place pour montrer leur travail et en parler avec les habitants. La radio des ados sera présente pour animer l’ensemble de la manifestation. L’atelier Mime Corporel, mené par Amandine Galante donnera une représentation à 17h et la journée se clôtura avec une séance de cinéma en plein air, avec le film Stand by me.

Le tout se déroulera au square du Luxembourg le samedi 19 septembre 2026.

Maison de la Culture et des Loisirs 36, rue Saint-Marcel, 5700 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est

Visite libre.

©Alice Petit