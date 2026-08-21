Visite libre, Musée de l’illustration jeunesse, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'illustration jeunesse · Moulins
Informations pratiques
Visite libre 19 et 20 septembre Musée de l’illustration jeunesse Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite libre du musée et de l’exposition temporaire
Musée de l’illustration jeunesse 26 Rue Voltaire, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470357258 https://musees.allier.fr/1531-mij.htm Cet édifice, dont les premières fondations remontent au XVe siècle, a été achevé dans les années 1750 pour la famille des Cadier de Veauce. Il offre aujourd’hui un cadre prestigieux qui associe richesse architecturale et découverte artistique.
Au fil des siècles, le bâtiment a évolué, notamment avec la construction, en 1858, d’une aile néo-gothique reliant la tour médiévale au corps principal. Certaines parties de l’hôtel sont aujourd’hui protégées au titre des Monuments historiques, témoignant de leur valeur patrimoniale.
Après d’importants travaux de réhabilitation, de rénovation et de mise aux normes, le site ouvre au public en 2005 sous la forme du Centre de l’illustration, devenu aujourd’hui le Musée de l’Illustration Jeunesse.
Visite libre du musée et de l’exposition temporaire
©mab
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