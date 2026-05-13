Visite libre, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Visite libre Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Installé dans une partie du palais des ducs et des États de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de Dijon abrite de riches collections allant de l’Antiquité au 21ᵉ siècle. Venez le visiter librement à l’occasion de la Nuit Européenne des musées.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Installé dans une partie du palais des ducs et des États de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de Dijon abrite de riches collections allant de l’Antiquité au 21ᵉ siècle. Venez le visiter librement à…

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier