Visite libre, Musée Fayet, Béziers

Informations pratiques

Visite libre 19 et 20 septembre Musée Fayet Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Correspondances, cartes postales rêvées », présentée dans le cadre de la quatrième édition du projet « Musées à l’hôpital ».

À travers les cartes postales réalisées lors d’ateliers menés avec les patients, les résidents et les soignants du site hospitalier de Perréal, cette exposition témoigne de la richesse des échanges et des liens tissés autour de l’art entre le musée et l’hôpital.

Exposition présentée du samedi 19 septembre au dimanche 4 octobre 2026.

Ouverture le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, en continu de 10h à 18h.

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie +33467368292 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Fayet est l’un des joyaux architecturaux de Béziers. Attaché à la famille de Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et artiste, l’hôtel fut d’abord une élégante maison bourgeoise, dotée d’un grand atelier d’artiste, avant d’être acquise par la ville en 1966 et transformée en musée en 1990. Il abrite une partie des remarquables collections beaux-arts de la Ville dont le fonds d’atelier du sculpteur Jean – Antoine Injalbert (1845-1933), l’un des artistes les plus sollicités de son temps. Déployé au deuxième étage dans une nouvelle scénographie, le nouveau parcours permanent intitulé Collections s’articule autour de trois thématiques : Béziers antique, dessins inédits (dépôt du Centre National des Arts Plastiques – CNAP) d’Hippolyte Boussac (1846-1942) et chefs-d’œuvre de la peinture européenne du XVIe au XXe siècle. Parkings à proximité : Parking de la Madeleine, Parking Jean Jaurès.

EXPOSITION

© Musées de Béziers