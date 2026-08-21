visite libre, Musée Picasso, Antibes

Informations pratiques

visite libre 19 et 20 septembre Musée Picasso Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite du Musée Picasso

Plongez dans l’histoire et l’art au Musée Picasso d’Antibes, un lieu emblématique où se croisent les héritages antique, médiéval et moderne. Installé dans l’ancien château Grimaldi, ce musée est un témoignage vivant de la résilience du patrimoine. Bâti sur l’acropole grecque d’Antipolis, transformé en caserne au XIXe siècle, puis sauvé de l’oubli grâce à la passion de Romuald Dor de la Souchère, ce site incarne la préservation et la renaissance culturelle.

En 1946, Pablo Picasso y trouve un atelier et y réalise des œuvres majeures, comme La Joie de vivre ou La Chèvre. Aujourd’hui, le musée abrite une collection exceptionnelle : peintures, dessins, céramiques, mais aussi des œuvres de Nicolas de Staël, Germaine Richier, Hans Hartung, et bien d’autres artistes modernes.

À l’occasion des JEP, découvrez librement et gratuitement ce joyau du patrimoine, où chaque pierre et chaque œuvre racontent une histoire de sauvegarde, de création et de transmission. Une opportunité unique de célébrer l’art et l’histoire, tout en réfléchissant à la fragilité et à la protection de notre héritage commun.

Informations pratiques :

Accès libre et gratuit dans le cadre des JEP.

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

Du Château Grimaldi au Musée Picasso, Antibes