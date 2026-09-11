Visite libre : Nansouty biodiverse et bioclimatique, Maison Marandon, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : Nansouty biodiverse et bioclimatique 19 et 20 septembre Maison Marandon Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nansouty biodiverse et bioclimatique, matrimoines et patrimoines en péril

Explorez les liens entre habitat, climat et vie de quartier à Nansouty-St Genès. Découvrir des pratiques ordinaires, des savoir-faire et des formes d’attention qui façonnent les milieux dans lesquels nous vivons.

Evènement proposé par Abcd’Art et Collectif 49 architectures et paysages, associations résidentes de la Maison Marandon.

Samedi 14h – 20h

A partir de 14h > Visite libre de la Maison Marandon + exposition « Les communs bioclimatiques de Nansouty » proposée par le Collectif 49 Architecture & Paysage + exposition « Jardin quantique » de Kham Studio.

14h30 à 16h > Atelier « herbier de lumière » proposé par ABCD’ART. En famille à partir de 6 ans

18h30 > vernissage de l’exposition « Les communs bioclimatiques de Nansouty », proposée par le Collectif 49 Architecture & Paysage

19h > table ronde autour de l’exposition, avec le Collectif 49, des habitant·es du quartier, les Jardiniers à Vélo (Jarnat), et le Collectif d’architectes CMDO+

Dimanche 14h – 17h

A partir de 14h > Visite libre de la Maison Marandon + exposition « Les communs bioclimatiques de Nansouty » proposée par le Collectif 49 Architecture & Paysage

14h30 à 16h > Atelier « herbier de lumière » proposé par ABCD’ART. En famille à partir de 6 ans

Et tout le week-end, défi photo citoyen sur le thème Matrimoine et Patrimoine en péril à Nansouty-St Genès

Modalités d’inscriptions

Atelier « herbier de lumière » sur inscription

contact@abcd-art.fr

06 23 04 02 73

lamaisonouverte.org

Photo du défi photo citoyen à envoyer à lamaisonouverte@mailo.com

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Maison Marandon 49 rue Dubourdieu, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 23 04 02 73 https://www.instagram.com/lamaisonouverte/ [{« link »: « mailto:contact@abcd-art.fr »}, {« link »: « mailto:lamaisonouverte@mailo.com »}] Léguée à la ville de Bordeaux par Mademoiselle Marandon, la Maison Marandon fait aujourd’hui partie du réseau des Lieux Culturels de Proximité de la Ville de Bordeaux. Elle est gérée par l’association La Maison Ouverte qui a pour but de faciliter l’accès à l’art et aux cultures en imaginant une programmation participative et une accessibilité pour que chacun exprime et/ou reçoive une offre culturelle de qualité. La Maison Ouverte est imaginée comme un lieu de rencontre des cultures, des générations, un lieu de partage et de cohabitation. Pour partager un quotidien de travail bienveillant, joyeux et collaboratif, ou pour organiser une vie culturelle innovante et créative. Tram B | Barrière Saint Genès

Liane 9 | Barrière Saint Genès

Stationnement dans la rue Dubourdieu payante

Accès PMR

Nansouty biodiverse et bioclimatique, matrimoines et patrimoines en péril

© Marion Howa, 2025.