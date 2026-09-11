Visite libre : Nansouty biodiverse et bioclimatique, Maison Marandon, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Maison Marandon · Bordeaux
Informations pratiques
Visite libre : Nansouty biodiverse et bioclimatique 19 et 20 septembre Maison Marandon Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Nansouty biodiverse et bioclimatique, matrimoines et patrimoines en péril
Explorez les liens entre habitat, climat et vie de quartier à Nansouty-St Genès. Découvrir des pratiques ordinaires, des savoir-faire et des formes d’attention qui façonnent les milieux dans lesquels nous vivons.
Evènement proposé par Abcd’Art et Collectif 49 architectures et paysages, associations résidentes de la Maison Marandon.
Samedi 14h – 20h
A partir de 14h > Visite libre de la Maison Marandon + exposition « Les communs bioclimatiques de Nansouty » proposée par le Collectif 49 Architecture & Paysage + exposition « Jardin quantique » de Kham Studio.
14h30 à 16h > Atelier « herbier de lumière » proposé par ABCD’ART. En famille à partir de 6 ans
18h30 > vernissage de l’exposition « Les communs bioclimatiques de Nansouty », proposée par le Collectif 49 Architecture & Paysage
19h > table ronde autour de l’exposition, avec le Collectif 49, des habitant·es du quartier, les Jardiniers à Vélo (Jarnat), et le Collectif d’architectes CMDO+
Dimanche 14h – 17h
A partir de 14h > Visite libre de la Maison Marandon + exposition « Les communs bioclimatiques de Nansouty » proposée par le Collectif 49 Architecture & Paysage
14h30 à 16h > Atelier « herbier de lumière » proposé par ABCD’ART. En famille à partir de 6 ans
Et tout le week-end, défi photo citoyen sur le thème Matrimoine et Patrimoine en péril à Nansouty-St Genès
Modalités d’inscriptions
Atelier « herbier de lumière » sur inscription
contact@abcd-art.fr
06 23 04 02 73
lamaisonouverte.org
Photo du défi photo citoyen à envoyer à lamaisonouverte@mailo.com
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Maison Marandon 49 rue Dubourdieu, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 23 04 02 73 https://www.instagram.com/lamaisonouverte/ [{« link »: « mailto:contact@abcd-art.fr »}, {« link »: « mailto:lamaisonouverte@mailo.com »}] Léguée à la ville de Bordeaux par Mademoiselle Marandon, la Maison Marandon fait aujourd’hui partie du réseau des Lieux Culturels de Proximité de la Ville de Bordeaux. Elle est gérée par l’association La Maison Ouverte qui a pour but de faciliter l’accès à l’art et aux cultures en imaginant une programmation participative et une accessibilité pour que chacun exprime et/ou reçoive une offre culturelle de qualité. La Maison Ouverte est imaginée comme un lieu de rencontre des cultures, des générations, un lieu de partage et de cohabitation. Pour partager un quotidien de travail bienveillant, joyeux et collaboratif, ou pour organiser une vie culturelle innovante et créative. Tram B | Barrière Saint Genès
Liane 9 | Barrière Saint Genès
Stationnement dans la rue Dubourdieu payante
Accès PMR
Nansouty biodiverse et bioclimatique, matrimoines et patrimoines en péril
© Marion Howa, 2025.
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