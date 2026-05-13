Visite libre, Parc Corbin – Musée de l’École de Nancy, Nancy

Visite libre Samedi 23 mai, 20h00 Parc Corbin – Musée de l’École de Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

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Parc Corbin – Musée de l’École de Nancy 38 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle Grand Est 33383853001 https://www.ecole-de-nancy.com Le musée de l’École de Nancy est l’un des rares musées français dédié à un mouvement artistique : l’Art nouveau nancéien. Le musée ne présente pas une stricte reconstitution de l’époque 1900, mais, par la mise en situation d’œuvres, il restitue l’atmosphère de cette période. Les espaces sont disposés de façon à favoriser le parcours libre et à introduire immédiatement le visiteur dans l’intimité des œuvres des artistes nancéiens. A l’intérieur de la maison, les meubles, les objets d’art, les verreries, les céramiques, les tissus témoignent de la diversité des techniques travaillées par les artistes de l’École de Nancy. Des pièces uniques et de prestige sont visibles, réalisations d’une grande virtuosité technique, mais également des objets édités et diffusés à un grand nombre d’exemplaires. Représentatifs de “l’Art pour tous”, il s’agit de petits meubles marquetés, de verres gravés à l’acide ou encore de céramiques de série. Le musée offre également un aperçu du mouvement Art nouveau français avec des œuvres de Guimard, Chaplet, Selmersheim, Carabin. Une part importante est réservée à Émile Gallé, dont le musée conserve une collection de verreries riche de plus de 400 pièces, mais aussi des œuvres de céramique. Sont également présentés quelques-uns des plus beaux meubles de Gallé, dont la commode “Les parfums d’autrefois”, la table “Le Rhin» et le lit « Aube et Crépuscule ». Un ensemble de meubles permet d’apprécier toute l’élégance de la production de Louis Majorelle, qui réalisa le piano à queue à décor de pommes de pin dont la marqueterie a été dessinée par Victor Prouvé, artiste lui aussi bien représenté. Par ailleurs, ce dernier apporta son concours à la réalisation de l’exceptionnelle salle à manger Masson. Cet ensemble d’Eugène Vallin est présenté dans sa quasi-totalité. Réalisé en 1904 pour Charles Masson, beau-frère d’Eugène Corbin, il témoigne de la virtuosité de Vallin et démontre la réelle originalité de l’École de Nancy dans sa recherche de l’unité de l’art. Le jardin abrite trois monuments particulièrement emblématiques de l’École de Nancy et de l’Art nouveau : – la porte en chêne, exécutée en 1897, par l’ébéniste Eugène Vallin à la demande d’Émile Gallé pour ses ateliers, situés avenue de la Garenne à Nancy ; – le monument funéraire, érigé en 1901 au cimetière de Préville à Nancy, est l’œuvre de l’architecte Girard et du sculpteur parisien Pierre Roche ; – le pavillon aquarium, attribué à l’architecte Lucien Weissenburger. La porte et les impostes des fenêtres sont ornées de vitraux de Jacques Gruber.

Visites flash, parcours en autonomie et capsules (en)chantées rythmeront votre visite.