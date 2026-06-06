Visite Libre Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
Visite Libre Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc mardi 7 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Visite Libre Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h
Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Cet été, la Villa Rohannec’h vous ouvre ses portes !
Venez découvrir les lieux en flânant dans les rez-de-chaussée de la villa. .
Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94
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English :
L’événement Visite Libre Portes Ouvertes de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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