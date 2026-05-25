Visite LSF : découverte du jardin des Tuileries Jardin des Tuileries Paris
Visite LSF : découverte du jardin des Tuileries Jardin des Tuileries Paris dimanche 14 juin 2026.
Saviez-vous que le château des Tuileries est un château fantôme? Faisons-le revivre, d’autant que c’est dans son théâtre que sont apparues les notions de « cour » et de « jardin » , toujours utilisées aujourd’hui…
Chers spectateurs, chères spectatrices,
comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous propose un programme de visites estivales adaptées en LSF/FR et réservées aux personnes Sourdes signantes.
Ces visites, gratuites sur réservation, se tiendront les week-ends du mois de juin, dans 3 parcs et jardins emblématiques de la capitale : le jardin des Tuileries, la colline des Palais Galliera et de Tokyo, et le Parc Georges Brassens. Visites proposées avec le soutien de la Ville de Paris. Gratuit, parcours en extérieur, présence d’une interprète LSF aux côtés des médiateurices.
Le dimanche 14 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Parcours en extérieur
RDV : 14h15, devant la sortie n°3 du métro Concorde (lignes 1 et 8)
Gratuit, parcours en extérieur, présence d’un interprète LSF aux côtés du médiateur.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T14:30:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00
Jardin des Tuileries RDV : 14h15 Devant la sortie n°3 du métro Concorde (lignes 1 et 8) 75001 Paris
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